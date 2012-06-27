Новые подробности крушения Superjet-100 в Индонезии: виноват ветер

{1-}Стали известны новые подробности крушения Superjet-100 в Индонезии. Источник, близкий к расследованию рассказал, что второй демонстрационный полет в Индонезии, который привел к крушению, самолет совершал в другом направлении, чем первый, в связи с изменившимся направлением ветра, сообщает "Российская газета".

Первый показательный полет в рамках азиатского рекламного тура самолет совершил в Индонезии накануне крушения, и тогда все прошло успешно, рассказывает источник.

По его словам, командир экипажа Александр Яблонцев не должен был уходить из ранее оговоренной 20-мильной зоны, но почему-то сделал это. Согласно материалам, опубликованным в индонезийском журнале Tempo, диспетчер просто не заметил отклонения маршрута. На вопрос, было ли в рабочем состоянии оборудование в диспетчерской, в Объединенной авиастроительной корпорации не ответили.

По версии индонезийских СМИ, "будучи незнакомым с контуром маршрута до Пелабухан Рату, пилот был удивлен, когда поворот направо привел к гребню горы Салак". Ранее сообщалось, что, имея на маневр всего девять секунд, пилот попытался уйти от столкновения, резко подняв самолет вверх, но времени было слишком мало. Самолет врезался в склон горы. В крушении лайнера погибли 45 человек.

По мнению индонезийской стороны, "диспетчер не должен был подтверждать запрос пилота на поворот направо, так как гора была фактически показана на радаре".

Уже неоднократно отмечалось, что роковым в катастрофе стало то, что командир экипажа отключил систему оповещения, будучи уверенным, что летит над равниной на низкой, но безопасной высоте.

Старший гендиректор службы управления воздушным движением в Сукарно-Хатта Мыля Абдит заявил, что снижение и поворот направо были подтверждены диспетчером, так как самолет находился в учебной зоне авиабазы Атанг Сенджаджа. Этот регион считается "чистой зоной", и разрешение на снижение было бы получено в любом случае, уверен он.

Ранее высказывалось мнение, что Яблонцев, ожидая ответа диспетчера, повернул самолета не на 180 градусов, как планировал, а на все 360. По этой причине лайнер полетел не по направлению к аэропорту, а к горе Салак.

На днях комиссия Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии, изучающая крушение SSJ-100 опубликовала промежуточные итоги расследования. Индонезийские специалисты не назвали причины катастрофы, но косвенно указали на вину экипажа, посоветовав ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" лучше готовить экипажи для демонстрационных полетов в горной местности.

Однако российские эксперты с такими выводами не согласились - по их мнению, ответственность за катастрофу должен разделить с пилотами и индонезийский диспетчер, который оперативно не реагировал на их запросы.

Как сообщал «Главред», новейший российский лайнер Sukhoi SuperJet-100, на борту которого находились 45 человек, разбился во время демонстрационного полета 9 мая – самолет врезался в отвесный склон скалы.

видео: vesti.ru фото: thejakartapost.com

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