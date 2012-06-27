На Харьковщине девушка пошла в кафе смотреть футбол, а оказалась в могиле

{1-}На Харьковщине правоохранители Купянского горотдела милиции всего за три часа раскрыли тяжкое преступление.

Об этом сообщили в ГУМВС Украины в Харьковской области.

По данным пресс-службе МВД, в понедельник, 25 июня, в милицию обратилась жительница поселка Купянск-Узловой и заявила о пропаже 21-летней дочери.

Милиционеры оперативно выяснили, что в день исчезновения девушка смотрела футбол в одном из местных кафе, оттуда она ушла с молодым человеком. Узнав приметы парня и место его проживания, они отправились к нему в гости.

Однако спасти девушку не удалось, оказалось, пара поссорилась, и в драке парень задушил девушку. А к моменту приезда милиции успел избавиться от тела. Убийцу выдал вскопанный участок земли в палисаднике дома.

Злоумышленником оказался 21-летний житель поселка Купянск-Узловой, который лишь в феврале этого года вышел из тюрьмы. Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»), парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Северодонецке Луганской области 16 июня на берегу реки Северский Донец мужчина 1976 г.р., облил бензином и поджег девушку 1989 г.р. и ее мать 1971 г.р. Девушка находилась в Луганской областной клинической больнице с более чем 70% ожогов тела, а ее мать с 50% ожогов тела. 25 июня, в реанимационном отделении больницы девушка умерла не приходя в сознание, в тоже время состояние ее 41-летней матери - средней степени тяжести.

Фото: police.kharkov.ua

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