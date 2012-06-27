С затонувшего судна удалось спасти 123 человека

{1-}С затонувшего судна у австралийского острова Рождества, на борту которого находились мигранты из Афганистана, спасены 123 человека, передает ВВС.

По данным национального Управления безопасности на воде, скорее всего, на судне находилось 133 человека, 123 из которых на данный момент удалось спасти.

К месту кораблекрушения прибыло торговое судно, которое проходило поблизости. На помощь пострадавшим были направлены военные корабли и авиация.

Как сообщалось ранее, К северу от острова Рождества перевернулось и затонуло судно, на борту которого находились около 150 мигрантов.

На помощь пострадавшим направлены военные корабли и авиация.

Напомним, несколько дней у острова Рождества в результате кораблекрушения погибли около 90 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Австралии.

Фото: obozrevatel.com

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