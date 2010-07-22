Лавринович рассказал, что украинцы стали меньше разводиться

В течение первого полугодия в Украине зарегистрировано рекордно низкое количество расторгнутых браков, Об этом сказал министр юстиции Александр Лавринович со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции, информирует ИА «Интермедиа консалтинг». Так, с начала года в Украине было расторгнуто 57,8 тыс. браков. Это на 16% меньше чем за аналогичный период 2009 года, на 29% меньше чем в 1 полугодии 2008 года и на 32% меньше чем за первые шесть месяцев 2007 года. Всего, по словам министра юстиции, в течение последнего десятилетия в Украине наблюдается ежегодная тенденция к уменьшению количества расторгнутых браков. При этом, лучшее соотношение количества заключенных браков и количества разорванных традиционно фиксируется в Закарпатской области. Так, например, в первом полугодии 2010 года на каждый развод в Закарпатье приходилось в среднем три брака. Традиционно крепким институт брака является в западных регионах Украины. Если в большинстве из них с начала года на каждый развод приходилось в среднем 1,5-2 брака, то в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях в первом полугодии года на каждый развод в среднем почти 3 брака. В общем, во всех регионах Украины число браков традиционно превышает количество разводов. С начала года в Украине официально создано почти 99 тысяч семей.