Ватикан отправил в отставку епископа после "курортного романа"

{1-}Скандал в Ватикане. Папа Римский принял отставку 57-летнего аргентинского епископа Фернандо Баргальо, который не смог оправдаться после публикации в СМИ его фотографий с курорта в Мексике, на которых он развлекается с женщиной

Как сообщают СМИ, епископ признался, что его с женщиной на фотографиях связывают интимные отношения, хотя раньше он утверждал, что просто плавал и обнимался с подругой детства, сообщает lenta.ru.

Баргальо с 1997 года руководил епархией Мерло-Морено недалеко от Буэнос-Айреса. Женщина, с которой его заметили во время отдыха, по данным СМИ, является владелицей ресторана. Как отмечают СМИ, она разведена.

По данным издания, случай с Баргальо стал вторым подобным событием после отставки основателей итальянской миссионерской коммуны в Вилларедже Луиджи Прандина и Марии Луиджи Короны. Как стало известно, Прандин поддерживал интимную связь с миссионерками во время работы в Южной Америке. Корону уволили за то, что она знала о происходящем, но ничего не рассказывала.

Эти скандалы возобновили дискуссию о необходимости разрешить священникам жениться. Однако папа Римский Бенедикт XVI категорически отверг эти требования, подчеркнув важность целибата для служения Господу.

Как сообщалось ранее, папа Римский Бенедикт XVI принял отставку вспомогательного епископа Лос-Анджелеса Габино Завала.

Как рассказал в письме к прихожанам архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес, в декабре прошлого года Завала сообщил, что у него есть двое детей, которые сейчас уже достигли подросткового возраста. Дети живут вместе со своей матерью в другом американском штате.

Католическим священникам запрещено жениться, однако исключение из этого правила Католическая церковь делает для англиканских священников, которые перешли в католицизм. Два дня назад понтифик назначил американского женатого священника главой первого в США ординариата англиканцев, принявших католическую веру.

Фото:lenta.ru со ссылкой на телеканал A24

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