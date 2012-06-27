Анонс полуфинала Евро-2012: Португалия-Испания

27 июня 2012, 09:55

{1-} Евро-2012 вышел на финишную прямую – 27 июня состоится первый полуфинальный поединок между сборными Португалии и Испании.

В 21:45 на «Донбасс-Арене» начнется последний матч турнира в Донецке.

На предыдущих поединках сборной Португалии главный тренер команды Паулу Бенту в стартовом составе всегда ставил одинаковый состав, однако травма Элдера Поштиги вынудит наставника сделать замену – на позиции центрального нападающего против испанцев сыграет Угу Алмейда. Остальной состав эксперты ожидают неизменным.

В свою очередь, тренер сборной Испании Висенте Дель Боске на Евро-2012также не показывал умения варьировать составом: всегда выходили десять игроков одинаковых игроков, и только на острие атаки играли то Фабрегас, то Фернандо Торрес. Аналитики уверены, что и в полуфинале Дель Боске не планирует больших перемен, а рассматривает только вариант острия атаки. Вторая возможная замена – Педро вместо Силвы.

Ориентировочные составы:

Португалия: Руй Патрисиу – Жоау Перейра, Пепе, Бруну Алвеш, Фабиу Коэнтрау – Велозу, Жоау Моутиньо, Рауль Мейрелеш – Нани, Угу Алмейда, Роналду

Испания: Касильяс – Арбелоа, Пике, Рамос, Альба – Бускетс, Хави, Хаби Алонсо – Силва, Фабрегас, Иньеста

Травмирован: Поштига (Португалия), дисквалифицированных игроков нет

Предматчевые заявления:

Паулу Бенту, наставник сборной Португалии: «Надеюсь, мы покажем хороший баланс на протяжении всех 90 минут. Мы должны иметь возможности для контратак, ждать своих шансов. Понятно, что будут отрезки, когда матч будет складываться лучше для Испании, а будут – что и для нас. Я очень уверен в своих ребятах, которые играют с большим сердцем и храбростью. Нас ждет еще один эмоциональный момент. На протяжении всех 90 минут мы будем умирать на поле».

Висенте Дель Боске, наставник сборной Испании: «Матч против Португалии безусловно станет матчем всей нашей жизни. В стартовом составе выйдут те, в кого я верю. Логично, что сейчас идет много разговоров о Роналду. Мы прекрасно осознаем уровень угрозы, который исходит от него. Он очень силен, к тому же, играет в чемпионате Испании. Это еще один фактор, подогревающий интерес. Мы постараемся остановить Роналду – это понятно. На последнем ЧМ мы уже играли против Португалии и против Криштиану лично. Мы знаем, как его остановить, и постараемся сделать это завтра. Суть защиты против Роналду остается неизменной». 

Угу Алмейда, нападающий сборной Португалии: «У испанцев очень сильная команда, но мы должны придерживаться собственного стиля. Надо показать очень хороший футбол».

 Андрес Иньеста, полузащитник сборной Испании: «У нас есть собственный стиль, и он приносит нам успех. С его помощью мы уже завоевали два трофея».

Альваро Арбелоа, защитник сборной Испании: «Вы должны быть готовы как психологически, так и физически, особенно если вам предстоит играть против такого футболиста. Роналду один из лучших игроков, его уровень очень высок. Конечно, вы не сможете его сдерживать в течение 90 минут. Это большой вызов для меня. Только в матчах против лучших игроков мира можно по-настоящему себя проверить».

Интересные факты

В истории противостояния команд было сыграно 34 матча: 7 выиграли португальцы, 12 закончились вничью и 15 раз побеждала Испания. Соотношение мячей: 43 – 70.

- за последние 54 года Португалия всего дважды побеждала Испанию;

- последняя встреча соперников в ноябре 2010 года закончилась разгромом новоиспеченных чемпионов мира Португалия выиграла 4:0;

- в официальных матчах Португалия побеждала только однажды – на групповом этапе Евро-2004 португальцы выиграли 1:0 и оставили Испанию за бортом плей-офф;

- на последнем чемпионате мира команды сошлись в 1/8 финала, и тогда Испания победила со своим любимым счетом 1:0 благодаря голу Давида Вильи;

- первый официальный поединок соперники сыграли на отборе к Чемпионату мира 1934 года, и тогда Испания победила 9:0.

- сборная Испании не проигрывает в рамках чемпионатов Европы в 11-ти матчах кряду, с того самого матча против Португалии на Евро-2004;

- с матча против Швейцарии на Чемпионате мира-2010 сборная Испании не знает поражений в 18-ти официальных встречах;

- сборная Португалии попадала в каркас ворот шесть раз в четырех матчах, а лично Криштиану Роналду - четыре;

- Икер Касильяс не пропускает 299 минут с первого матча на турнире против Италии;

- сборная Испании сделала в два раза больше передач на турнире, чем Португалия – 2623 против 1159

Матч начнется в 21:45 на «Донбасс-Арене». Арбитр – Джюнейт Чакыр, Турция.

Прямую трансляцию поединка в Украине будет вести ТРК Украина и телеканал Футбол.

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