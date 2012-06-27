На День Конституции будет холодно и дождливо

{1-}На День Конституции украинцам дали четыре дня выходных – с 28 июня по 1 июля Однако их может омрачить непогода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине в эти дни будут идти дожди и сильный ветер.

«В ближайшие дни ожидаем умеренно теплую погоду, похолодает всего на несколько градусов — +19—24, а ночью от 9 до 15 тепла, — говорит руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида. — 28 июня, то есть в День Конституции, по всей территории страны пройдут дожди. Осадки могут продержаться еще и на следующий день в центральных и южных областях».

В Киеве погода может также в жэтот день испортиться: обещают грозы, а температура днем будет всего 17—22 градуса тепла, ночью – до +14. Со следующего дня уже начнет немного теплеть – до +25, а 1 июля вернется 30-градусная жара.

На востоке страны дожди обещают только на 28 и 30 июня. В остальные дни будет тепло и солнечно – днем до 27 тепла, а ночью до +17. Похожая ситуация и в западных областях, только солнце будет жарить – температура поднимется до 31 градуса.

На юге хоть и будет жарко (до +27), осадки прогнозируют почти на все выходные, местами грозы и сильные порывы ветра (15—20 м/с). Распогодится только в последний день месяца — +30.

Напомним, по случаю Дня Конституции Украины украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля включительно.

После выходного 28 июня украинцы получат выходной в пятницу, 29 июня.

Согласно распоряжению Кабмина, этот день граждане Украины отработают в субботу, 7 июля.

фото: newzz.in.ua

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