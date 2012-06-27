Форвард сборной Украины: Блохин никогда не достигнет уровня Луческу

27 июня 2012, 10:15

{1-} Тренер национальной сборной Украины Олег Блохин никогда не станет таким великим, как наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу.

Об этом заявил форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Селезнев, сообщил официальный сайт клуба.

«Блохин никогда не будет таким великим тренером, как Мирча Луческу или Хуанде Рамос», - уверен форвард.

При этом Селезнев поблагодарил тренера за включение в состав национальной сборной.

Кроме того, футболист, которого тренер ни разу не выпустил на поле и, в частности, на решающий матч со сборной Англии, заявил, что «такое происходит уже не первый раз».

«Не понимаю, как могли не играть Ракицкий, Шевчук и Кучер. Ребята становятся чемпионами Украины не первый год. Они выступают в Лиге чемпионов. В сборной Украины очень сильный подбор футболистов. Мне интересно, какой должен быть уровень игроков, если в сборной не играют чемпионы страны?», - подчеркнул Селезнев.

«Олег Блохин был великим, очень сильным игроком, обладателем «Золотого мяча». Но сейчас он уже не игрок, а тренер. И говорить надо не о карьере футболиста, а о тренерской», - отметил Селезнев.

«Я не говорю, что именно я должен был играть в сборной, что я суперфутболист, что я – сильнейший. Просто мне не хотелось бы, чтобы главный тренер сборной издевался надо мной после того, как я не сыграл ни одной минуты на Евро-2012. У меня все хорошо. И я не понимаю, чем Блохин меня «не хотел обидеть». Я играю в лучшей команде Украины - в «Шахтере»! Очень доволен своей карьерой и судьбой», - заявил форвард.

Как известно, на пресс-конференции по итогам Евро-2012 Олег Блохин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда Украины перед чемпионатом и во время его проведения.

В частности, главный тренер отметил: «Если вы думаете, что мы ограничиваем игроков «Шахтера», то вы большую ошибку делаете! Для меня не существует на этом посту клубных интересов. Мы взяли Бутко из «Ильичевца».

«Так что не надо создавать конфликт между киевлянами и дончанами. Женя (Селезнев – прим.ред,) - прекрасный парень, но мы не могли поставить всех. А кто-то скажет, что надо было взять Федецкого, кто-то – еще кого-то», - подчеркнул Блохин.

«Мы сожалеем, что многим не дали сыграть. Так же, как я жалел, что Назаренко не сыграл на чемпионате мира, но наступило время, и он сыграл на Еврочемпионате. Не могут все сыграть», - резюмировал Блохин.

Напомним, в решающем для сборной Украины матче группового турнира с командой Англии Олег Блохин не выпустил Евгения Селезнева на замену, оставив его на скамейке запасных.

Фото: ФК "Шахтер"

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