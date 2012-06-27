В Бангладеш более 50 человек погибли в результате потопа

{1-}В Бангладеш в результате оползней, которые произошли после трех дней непрерывных ливней, погибли более 50 человек, сообщает в среду межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Стихия в основном коснулась юго-восточных провинций Читтагонг и Бандарбан, пишет Интерфакс-Украина.

"Одна из семей потеряла 12 человек", - сообщают в полиции провинции Бандарбан, отметив, что спасательная операция отложена в связи со сложными погодными условиями.

По мнению местных властей, количество жертв, вызванных катаклизмом, может возрасти. За последние 12 часов уровень воды в реках провинции Читтагонг поднялся на 40 см.

Напомним, 11 июня, на севере Афганистан произошли землетрясения магнитудой 5,4 и 5,7, вследствие которых образовался оползень. Около ста человек считаются погибшими. Как сообщили местные власти, стихия разрушила более 20 домов. Спасатели уже извлекли из-под обломков зданий и камней тела нескольких жертв в провинции Баглан. По данным ООН, дома разрушены в пяти районах.

фото: earth-chronicles.ru

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