В Крыму горит Ялтинский заповедник

{1-}26 июня, вечером, в районе ущелья Уч-Кош Ялтинского горно-лесного природного заповедника вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС, на 10.00 27 июня площадь пожара составляет около 2 га.

Организовано круглосуточное наблюдение и проливание отдельных мест лесного настила.

Вертолет МЧС Ми-8 вылетел из аэропорта Симферополя для ликвидации пожара. Также привлечены подразделения МЧС, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, Внутренние войска МВД.

Причины пожара устанавливаются.

По информации директора Ялтинского горно-лесного природного заповедника, системы видеонаблюдения четко зафиксировали удар молнии в дерево, которое загорелось, а огонь перекинулся на лесную подстилку.

Напомним, 6 мая около 11.25 в Ялтинском заповеднике возник пожар. Площадь пожара составляла 1,5 га. По состоянию на 15.30 6 мая пожар в Ялтинском природном заповеднике удалось локализировать.

Ранее ВМЧС сообщали, что в лесах Крыма объявлена чрезвычайная опасность пожаров пятого класса.

Фото: crimea.mns.gov.ua

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