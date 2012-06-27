В Одессе сгорел очередной ресторан

В одесской Аркадии сегодня, 27 июня, сгорело кафе «Фанкони».



Как рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило около 8 утра. На место выехали три пожарных расчета, однако спасти заведение не удалось, сообщает Думская.net.

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Огнем было охвачено около 150 кв. метров. Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания.

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Как сказал один из МЧСников, о причинах говорить пока рано. «Работа еще идет, но основная версия сейчас – короткое замыкание».

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Между тем, сотрудники кафе «Фанкони» уверены, что заведение подожгли, причем сделали это те же люди, что спалили «Ассоль», «Стронг Хаус» и «Первачок».

По словам работника ресторана Виктора, огонь вспыхнул где-то в половине 8-го утра. «У нас была пересменка – ночная смена ушла, дневная только приступала к работе, это идеальное время для поджога, потому что бдительность охраны ослаблена. А короткое замыкание можно и инсценировать», - сказал сотрудник

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Напомним, в начале года в Аркадии сгорели рестораны «Стронг Хаус», «Первачок» и «Ассоль». Причиной пожара в последнем официально назван поджог. А 15 июня на посёлке Котовского огнём было уничтожено кафе «Сказка».

фото: dumskaya.net

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