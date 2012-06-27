Бой Кличко в Киеве сорвался

{1-} Виталий Кличко, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, не сможет провести бой в Киеве, запланированный на НСК «Олимпийский».

Об этом, ссылаясь на немецкое издание Frankfurter Allgemeine, передает Чемпионат.

По данным источника газеты, заявка промоутерской компании Кличко на проведение вечера бокса была отклонена министерством.

Причем, несмотря на «миллионные доходы, которые это мероприятие могло принести бюджету Киева». Основанием для отказа стал газон, который может быть поврежден во время проведения поединка.

В свою очередь, гендиректор концерна «Укрспортарена» Владимир Генинсон заявил, что промоутерская компания Виталия Кличко сама отказалась от проведения боя на НСК «Олимпийский».

«Промоутерская компания Кличко представила неправдивую информацию о причинах невозможности проведения боя на НСК «Олимпийский». Для того, чтобы этот бой состоялся 8 сентября, мы отменили ряд мероприятий. Однако в последний момент компания прислала нам факс с отказом», - рассказал Генинсон.

«Мы можем предоставить этот факс и протокол переговоров. Со своей стороны, хочу сказать, что у НСК «Олимпийский» есть все меры, необходимые для защиты газона, в чем можно было убедиться во время церемонии открытия арены».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Виталий Кличко свой следующий бой планировал провести 1 или 8 сентября на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Его соперником должен стать немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр, который сейчас находится на 11-й позиции в рейтинге WBC.

В активе 27-летнего боксера – 21 победа на профессиональном ринге, из них 11 – нокаутом, и ни одного поражения.

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