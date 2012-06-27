Судебное заседание по делу Саши Поповой перенесли на август

{1-}Судебное заседание Ленинского суда по делу Саши Поповой перенесли на 14 августа.

В ходе судебного заседания адвокат подсудимого Александра Косинова заявила, что она настаивает на том, чтобы свидетель дал показания в суде и поэтому предложила перенести заседание на более поздний срок, пишут Novosti-N

По информации СМИ, на сегодняшнем заседании планировалось заслушать свидетельские показания эксперта Майбороды, который подписал заключение о степени тяжести травм, полученных пострадавшей. Однако свидетель в суд не явился, так как сейчас находится на больничном, он сломал ногу.

В свою очередь, представитель обвинения заявил, что лично он ходатайство защитника обвиняемого не поддерживает, но так как судом было принято решение пригласить свидетеля для дачи показаний в суд, он также считает, что заседание нужно перенести.

Напомним, что Александру Попову ночь на 10 марта этого года избил 22-летний Александр Косинов, которому предъявлены обвинения по п.7 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч.1 ст.185 (тайное похищение чужого имущества).

Подсудимый частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

Между тем, 19-летняя Саша Попова продолжает постепенно восстанавливаться. Онаже уже второй день по несколько минут гуляет на свежем воздухе.

Фото: novosti-n.mk.ua

Новости по теме:

На суд по делу Саши Поповой принудительно доставят важного свидетеля



Подсудимый по делу Саши Поповой не может объяснить, почему избил ее



Николаевский садист избил Сашу Попову из-за сумки



Саша Попова начала гулять на улице





