На День Конституции в Киеве будет сухо и прохладно

{1-} В четверг, 28 июня, в западных областях Украины, и на севере Левобережья кратковременный дождь, местами гроза, еа остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве – без осадков, температура ночью 11-13, днем 20-22 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 июня самая высокая температура была 33,5 в 1961 году, а самая низкая 8,8 в 1894 году.

Температура ночью 9-14° (в Карпатах местами 5-7° тепла), днём 18-23°; в южных областях, Крыму и Приазовье ночью 13-18°, днём 22-27°.

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