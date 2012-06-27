Сборную Украины обвинили в применении допинга

{1-} Сборную Украины по футболу обвинили в применении запрещенного препарата накануне старта Евро-2012.

Об этом заявил профессор университета немецкого Херольдсберга Фриц Зергель в интервью Abendzeitung-nuernberg.de, передает «Корреспондент».

По словам профессора, именно такова истинная причина скандала с отравлением украинской сборной накануне товарищеского поединка против Турции, когда неведомая болячка «скосила» около десяти человек.

Зергель отметил, что пищевое отравление украинцев является побочным последствием применения запрещенного препарата.

«Я думаю, что это побочный эффект препарата дексаметазона. Это стероид. Известно, что классическим побочным эффектом при его употреблении является расстройство желудка. Препарат также способствует регенерации и имеет противовоспалительное действие», - отметил профессор.

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При этом, на вопрос, почему следы допинга не были обнаружены во время соответствующего контроля на Евро-2012, Зергель ответил: «Они точно знают, когда и какую дозу использовать».

Напомним, главный тренер сборной Украины Олег Блохин на пресс-конференции по итогам Евро-2012 заявил, что состояние многих футболистов перед турниром было далеко от идеала.

«Многие футболисты, человек 14-15, пришли к нам в нулевом физическом состоянии, образно говоря. Но мы сумели это исправить. Динамовцы были не в лучшем физическом состоянии, врать не буду. К концу сбора мы их вытащили практически на сто процентов готовности, как мы это сделали – рассказывать не буду. Разнобой был колоссальный, но нам к старту Евро удалось свести все воедино», - заверил наставник украинцев.

Также напомним, что врач сборной Украины Леонид Миронов не смог назвать причины массового отравления игроков.

Фото: УЕФА

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