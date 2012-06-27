Ученые утверждают, что Бог не участвовал в создании Вселенной

{1-}Американский астрофизик из Калифорнийского университета Алексей Филиппенко заявил, что не нужно прибегать к той мысли, что Бог участвовал в создании Вселенной.

В то же время ученый не утверждает, что Бога нет. Он лишь говорит о том, что Вселенная объяснима и без его участия. По мнению Филиппенко, большой взрыв - массивное расширение, имевшее место 13,7 миллиарда лет назад и взорвавшее пространство словно гигантский воздушный шар, что привело к образованию Вселенной в таком виде, в котором мы ее знаем, - мог произойти исключительно благодаря законам физики, пишет Fox News.

Доказательства ученого поддержали и его коллег. Так, старший астроном проекта SETI Сет Шостак объяснил, что в мире квантовой механики, рассматривающей действия в субатомном масштабе, механические колебания могут производить вещества и энергии из ничего.

По словам астрофизика, в квантовой механике колебания способны порождать пространство. "Если, например, находясь в комнате, вы сможете исказить пространство и время нужным образом, то вы можете создать таким образом новую вселенную. Не факт, что вы в нее попадете, но образовать ее можно. Поэтому может получиться, что наша Вселенная - это всего лишь детский проект для научной выставки в другой вселенной".

Между тем Филлипенко считате, что ученые мало знают о происхождении законов физики. "Но если даже "божественная искра" породила законы физики, то что же тогда породило божественную искру? Поэтому давайте уж лучше остановимся на законах физики", - подчеркнул ученый, добавив, что существование Бога вряд ли можно доказать или опровергнуть какой-либо наукой.

фото: msnbc.msn.com

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