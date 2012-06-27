Сборную Франции могут лишить всех премиальных за Евро-2012

{1-} Игроков сборной Франции предложили лишить премиальных за игру на Евро-2012.

Как известно, за выход в четвертьфинал каждому игроку от национальной федерации положены премиальные в сумме 100 тысяч евро (за золото они получили бы по 320 тысяч), передает «Украина-2012».

При этом из-за нервных срывов, которые допустили Бен Арфа, М’Вила, Менез и особенно Насри, который нецензурно оскорбил журналиста, многие французы высказываются против выплаты этого бонуса.

В частности, депутат-социалист Оливье Фор заявил, что игроки, «презирающие публику», не заслуживают денежного поощрения. Тем более, что за выступления в составе сборной полагаются и другие бонусы – за каждый вызов на матч игроки получают по 10 тысяч евро в качестве отчислений от спонсорских денег, победы в отборочных играх приносят еще по 10 тысяч, а выигрыши в товарищеских встречах – от 6 до 14 тысяч, в зависимости от положения соперника в рейтинге FIFA.

Ничьи стоят половину, поражения не оплачиваются.

Любопытно, что после скандала на ЧМ-2010 деловые партнеры Французской федерации футбола заключили с ней плавающий контракт. Общий объем спонсорства – 18 миллионов евро, но половина этой суммы колеблется в пределах 20 процентов в зависимости от того, какое впечатление произвела сборная на болельщиков.

«Степень любви» ежемесячно определяет независимая социологическая компания. Чтобы заработать всю сумму, сборная должна получить, как минимум, оценку 6,5 по 10-балльной шкале. Но пока она составляет 5,5 и должна еще понизиться. В результате спонсоры сэкономят, а федерация предположительно недополучит 750 тысяч евро.

Фото: Украина-2012

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