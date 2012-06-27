Пожар под Ялтой: дорога на Ай-Петри закрыта, Массандру покидают люди

В Крыму в связи с пожаром в урочище Уч-Кош Ялтинского горно-лесного заповедника, власти Ялтинского городского совета временно закрыли для движения транспорта дорогу из города на плато Ай-Петри из-за пожара. Между тем некоторые жители Массандры начинают покидать свои дома.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое решение было принято для обеспечения беспрепятственного и бесперебойного проезда по горной дороге автомобилей, задействованных в тушении огня - водовозок, пожарных машин и автомобилей «скорой помощи», пишут «Комментарии».

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В документе также сообщается, что ГАИ уже выставляет посты и перекрывает движение со стороны города на плато Ай-Петри.

Власти Ялты также намерены просить у Бахчисарайской райадминистрации закрыть проезд транспорта со стороны Бахчисарая.

В то же время, как сообщают местные СМИ, в Массандре родители по просьбе воспитателей начали забирать детей из детского сада домой. Некоторые жители Массандры, Васильевки начинают покидать свои дома, так как стоит сильный запах гари и они боятся, что от дыма могут задохнуться.

Напомним, недалеко от Ялты в районе ущелья «Уч-Кош» Ялтинского горно-лесного заповедника горит 2 га леса.

фото;видео: youtube.com

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