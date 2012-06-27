На Луганщине похоронили девушку, заживо сожженную ревнивым парнем

{1-} В среду, 27 июня, в Лисичанске Луганской области похоронили 23-летнюю Аню Винокурову, которая стала жертвой своего бывшего ухажера.

Девять дней луганские медики пытались спасти девушку, которая получила более 70% ожогов тела, однако все оказалось напрасным. Не приходя в сознание, Аня скончалась. Проводить девушку в последний путь пришли сотни неравнодушных жителей города, сообщает сайт «Лисичанск».

В тоже время, за жизнь мамы Ани врачи продолжают вести борьбу. Женщина получила пятьдесят процентов ожогов тела и находится в состоянии средней степени тяжести.

Виновник трагедии, на сегодняшний день, взят под стражу, однако, как сообщают правоохранители, он полностью отказывается давать показания.

Ранее «Главред», сообщал, что смерть девушки наступила вечером, 25 июня. Она умерла, не приходя в сознание, в тоже время состояние ее 41-летней матери - средней степени тяжести. Также напомним, что 23-летняя девушка 16 июня стала жертвой своего бывшего ухажера, который ее вместе с матерью облил бензином и поджег.

фото, видео: youtube.com

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