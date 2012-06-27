«Динамо» не продаст Ярмоленко

{1-} Киевское «Динамо» на намерено продавать своего нападающего Андрея Ярмоленко.

Об этом заявил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Андрей, несомненно, талантливый игрок, который в дальнейшем будет только прогрессировать. В связи с этим понятен интерес к его персоне со стороны европейских топ-клубов. Но в ближайшее время «Динамо» не намерено продавать одного из ведущих своих футболистов», - отметил он, комментируя информацию о возможном уходе футболиста в один из европейских клубов.

Михайличенко также подчеркнул, что сам Ярмоленко неоднократно заявлял, в том числе и публично, что хочет играть и прогрессировать только в «Динамо».

«Кроме того, у него действующий контракт с клубом до 30 июня 2015 года. Завтра Андрей вместе со своими партнерами вылетает на второй сбор, где будет готовиться к старту нового сезона в составе нашей команды», - заверил Михайличенко.

«Как известно, задачи перед ней стоят непростые. Вот Андрей, теперь уже как один из лидеров «Динамо», вместе со своими партнерами и будет их решать», - подчеркнул директор столичного клуба.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после выступления сборной Украины на Евро-2012, в СМИ начали появляться сообщения о возможном переходе игроков команды в иностранные клубы. В частности, упоминались фамилии Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко.

Фото: Украина-2012

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