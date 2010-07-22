Сегодня суд решит, законна ли независимость Косово

22 июля во Дворце мира в Гааге Международный суд ООН обнародует свое мнение о том, является ли легальной провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово от Сербии, сообщает радио «Свобода». Полтора года назад Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Сербии поставила этот вопрос на рассмотрение Международного суда юстиции, который разрешает споры между государствами. Однако поскольку Косово не является государством-членом ООН, суд в данном случае имеет мандат дать лишь консультативное заключение, не имеющее обязательную силу. Но, несмотря на это, многие полагают, что мнение Международного суда в данном случае будет историческим. Ведь до сих пор не существовало твердых международно-правовых норм, определяющих, в каких случаях народ или этническая группа имеет право провозгласить на части территории одного суверенного государства свое новое независимое государство. В течение двух с половиной лет с момента провозглашения независимости Косово признали 69 государств. И в Сербии, и в Косово решения Международного суда ожидают с нетерпением. Косовские албанцы планируют на 22 июля большое празднество, поскольку уверены, что в Гааге будет подтверждено их право на независимость от Сербии. Сербия, наоборот, уверена, что право на ее стороне. Патриарх Сербской православной церкви призвал народ 22 июля собираться в церквях на молебен, когда по поводу заседания Международного суда будут звонить колокола всех храмов. На вечер 22 июля уже намечено чрезвычайное заседание правительства Сербии. А международные силы «Кейфор», опасаясь беспорядков, усилили свой контроль в Косово.