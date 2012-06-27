Виталию Запорожцу, убившему майора милиции на Киевщине, дали 14 лет тюрьмы

{1-} Сегодня Броварской горрайонный суд Киевской области вынес приговор Виталию Запорожцу, который в с. Семиполки Броварского района застрелил майора милиции Николая Симоненко. Обвиняемый получил 14 лет тюрьмы и 150 тысяч гривен компенсации морального ущерба вдове погибшего, сообщает пресс-служба «Братства».

Обвинение требовало 15 лет тюрьмы – это максимальный срок, предусмотренный ст. 115, ч.1. Защита требовала оправдать заключенного.

Люди в суде и на улице возмущены, скандировали «Позор!». Зал заседаний был забит до отказа, присутствовало много журналистов.

Под стенами, традиционно прошел митинг в поддержку Виталия. Часть его односельчан попыталась попасть на заседание суда, но их не пустила охрана. Из-за этого в коридоре возникла давка.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 4 сентября, вблизи кафе в селе Семиполки Броварского района Киевской области выстрелом из охотничьего ружья при исполнении служебных обязанностей был убит начальник Калитянского поселкового отделения милиции в Киевской области Николай Симоненко. По этому факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

фото: bratstvo.info

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