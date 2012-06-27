Односельчане заступились за убийцу милиционера и забросали камнями «Беркут»

{1-} После того, как Броварской горрайонный суд Киевской области объявил приговор Виталию Запорожцу, толпа заблокировала выезд из здания суда, а потом забросала камнями бойцов «Беркута».

Чтобы разблокировать выезд из ворот, «Беркут» начал расталкивать толпу, рвать государственные флаги, ломать плакаты. Началась драка. Правоохранителей забросали мусором, камнями, отбивались от них мегафонами, сообщает пресс-служба «Братства»

Люди с находящегося рядом рынка вылили на мундиры жидкие помои. Толпа дружно скандировала «П*сы!».

Автомобилю с Запорожцем удалось уехать. Правоохранители отступили и забаррикадировались в здании суда. При этом переодетые в штатское сотрудники милиции, находившиеся в толпе, начали затягивать внутрь наиболее активных участников. Большинство удалось отбить. Люди не расходятся и ведут себя крайне агрессивно.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 4 сентября, вблизи кафе в селе Семиполки Броварского района Киевской области выстрелом из охотничьего ружья при исполнении служебных обязанностей был убит начальник Калитянского поселкового отделения милиции в Киевской области Николай Симоненко.

Напомним, что Запорожцу дали 14 лет тюрьмы и 150 тысяч гривен компенсации морального ущерба вдове погибшего.

фото: bratstvo.info

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