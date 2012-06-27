В Пентагоне прошел первый праздник военных-геев

{1-} 26 июня в Пентагоне прошел первый в истории США праздник военных-геев. Мероприятие состоялось в рамках «месяца ЛГБТ» (лесбиянок, гомосексуалистов, би- и транссексуалов).

Он был приурочен к первой годовщине отмены ограничений на службу представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Вооруженных силах, сообщает РИА «Новости».

«Совсем недавно, три года назад, многим из нас, и мне в том числе, было трудно поверить, что в 2012 году гомосексуалисты или лесбиянки, служащие в Вооруженных силах, смогут честно говорить о своей сексуальной ориентации, - сказал собравшимся в Пентагоне нескольким сотням гостей главный юрисконсульт Минобороны Джей Джонсон. - Как военные приняли это изменение? Лучше, чем мы ожидали. Я отношу это на счет силы наших военнослужащих, армии, ВМС, ВВС, морпехов и служащих береговой охраны».

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Между тем некоторые из присутствующих отметили, что на празднике отсутствовали высокопоставленные командиры. По словам критиков, те без энтузиазма отнеслись к идее проведения в стенах Пентагона дня гордости геев и лесбиянок, несмотря на то, что подобные мероприятия далеко не редкость в других ведомствах. Так, например, в ЦРУ такие праздники регулярно проводятся уже 12 лет.

«Это было бы мило с их стороны - прийти. Лидеры - они же должны быть лидерами во всем», - цитирует одного из гостей. «Это похоже на молчаливый протест», - отметил другой участник мероприятия.

Ранее «Главред» сообщал, что правило отмененное президентом Барком Обамой в 2011 году правило «не спрашивай, не говори» действовало в вооруженных силах США с 1993 года. Оно обязывало геев и лесбиянок, служащих в армии, скрывать свою сексуальную ориентацию от сослуживцев и командования. В случае раскрытия своей нетрадиционной ориентации этот человек немедленно увольнялся со службы.

фото: defense.gov

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