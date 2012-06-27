Букмекеры рассказали о шансах Испании и Португалии

{1-} Букмекеры оценили шансы сборной Португалии и Испании на выход в финал Евро-2012.

Напомним, 27 июня в Донецке определится первый финалист турнира, и оценки спортивных аналитиков однозначно на стороне действующего чемпиона мира и Европы – сборной Испании.

На выход в финал Красной Фурии принимаются ставки с коэффициентом в 1,4, на выход португальцев - 2.90.

Победа сборной Испании в основное время матча оценивается коэффициентом 1.88, ничья – 3,4, победа Португалии – 4,25.

Самым вероятным исходом поединка Португалия-Испания букмекеры считают 0:1 (коэффициент 5,25); 0:0, 1:1 (6.25); 0:2 (7.25); 1:0 (8.5); 1:2 (9.25).

Напомним как сообщал "Главред" ранее, стали известны фавориты букмекеров на победу в Евро-2012.

Ведущие спортивные эксперты убеждены, что в финале турнира на НСК «Олимпийский» в Киеве встретятся сборные Испании и Германии, а чемпионский трофей завоюют немцы.

Фото: bettingguide.org.uk

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