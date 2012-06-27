Врач сборной Украины о допинговом скандале: это полная чушь

{1-} Врач сборной Украины по футболу Леонид Миронов назвал чушью высказывания немецкого врача Фрица Зоргеля о якобы употреблении допинга подопечными Олега Блохина накануне Евро-2012.

«Господин Фриц Зоргель из Нюрнбергского института биомедицинских и фармацевтических исследований абсолютно не знает, что такое спортивная фармакология, особенно футбольная медицина. Он не знает, что такое кодекс ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Пусть он не лезет, куда не надо. Это полная чушь», - сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«А ведь такие утверждения могут спровоцировать скандал. Это заказная статья. Там, где мы были, находится шикарный бальнеологический курорт с мировым именем. Естественно нужно отмыться, поддержать реноме», - отметил Миронов.

«Пусть профессор скажет, почему отравился доктор команды, то есть я, и лежал с температурой и интоксикацией? Почему отравился массажист? Он тоже принимал допинг? У Олега Блохина тоже было расстройство», - добавил врач сборной.

Миронов также рассказал, что накануне турнира в рамках программы внетурнирных антидопинговых проверок перед чемпионатом Европы по футболу 2012 года в лагерь сборной Украины приезжали офицеры УЕФА по допинг-контролю и взяли у 10 футболистов пробы не только мочи, но и крови. «И все пробы дали отрицательный результат. А через два дня мы приехали в Германию в этот злополучный отель…», - сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что профессор Зоргель заявил: применение запрещенного препарата – вот истинная причина скандала с отравлением украинской сборной накануне товарищеского поединка против Турции, когда неведомая болячка «скосила» около десяти человек. Зергель отметил, что пищевое отравление украинцев является побочным последствием применения запрещенного препарата.

«Я думаю, что это побочный эффект препарата дексаметазона. Это стероид. Известно, что классическим побочным эффектом при его употреблении является расстройство желудка. Препарат также способствует регенерации и имеет противовоспалительное действие», - отметил профессор.

фото: new.fcdynamo.kiev.ua

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