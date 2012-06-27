Полуфиналист Евро-2012 перешел в "Динамо" - итальянские СМИ

{1-} Полузащитник сборной Португалии и генуэзского «Дженоа» и Мигель Велозу вскоре станет игроком киевского «Динамо».

Об этом заявил генеральный менеджер генуэзского клуба Пьетро Ло Монако, передает «Динамо Киев от Шурика».

«Официальные переговоры между клубами уже завершились. Мы договорились с «Динамо», остались мелкие детали, которые улаживает агент футболиста. Переходу Мигеля вряд ли что-то помешает», - заверил менеджер.

«Фактически его можно считать уже игроком украинского клуба. Скорее всего, об этом трансфере официально будет объявлено завтра, ведь сегодня вечером Мигелю предстоит защищать честь своей сборной на Евро-2012 в матче против национальной команды Испании. Все стороны прекрасно понимают, что его не стоит отвлекать от столь важных дел», - подчеркнул Ло Монако.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, за переход Велозу киевляне заплатит восемь миллионов евро.

За два сезона в «Дженоа» португальский хавбек провел в составе генуэзского клуба 49 матчей и забил два гола.

Фото: footballfan.net.ua

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