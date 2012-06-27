Хорек Фред предсказал победителя матча Португалия – Испания

{1-} Хорек-предсказатель Фред, который живет в фан-зоне на площади Свободы в Харькове, «спрогнозировал» результат матча между сборными Португалии и Испании в полуфинальном матче Евро-2012.

Как обычно, перед Фредом поставили две миски с едой, каждая из которых отмечена соответствующим флажком с эмблемой страны. Хорек сразу же уткнулся в миску с флажком Португалии, что и зарегистрировано, как его выбор, сообщает Укринформ.

Хорек Фред ни разу не ошибся в предсказании итогов четвертьфинальных матчей.

Напомним, что ним сегодня, 27 июня, на стадионе "Донбасс Арена" состоится последний в шахтерской столице матч Евро-2012. За победу в полуфинале будут бороться сборные Португалии и Испании.

Ранее «Главред» сообщал, что Фред предсказал победу Португалии в матче со сборной Чехии.

фото: kharkov.comments.ua

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