Ураганный ветер разносит пожар в Ялтинском заповеднике

{1-} Пожарным Крымского МЧС никак не удается ликвидировать пожар в Ялтинском заповеднике. Площадь возгорания увеличилась в полтора раза, при этом она может возрасти из-за ураганного ветра.

По состоянию на 18:00 среды, 27 июня, вертолет МЧС с водосливным устройством осуществил более 20 сбросов воды. Новых очагов горения не обнаружено. Организовано круглосуточное наблюдение и пролитие отдельных мест лесного настила. Об этом «Главреду» сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Площадь пожара составляет 3 га. Скорость ветра в ущелье составляет 20-25 м/с. Из-за дыма видимость в ущелье ограничено. Все это крайне затрудняет работу вертолета. К тушению пожара привлечены подразделения МЧС, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, сотрудники внутренних войск МВД Украины, бригады береговой охраны Вооруженных Сил.

Всего 622 сотрудника и 70 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АР Крым создан штаб по ликвидации пожара.

Ранее «Главред» сообщал, на 10.00 27 июня площадь пожара составляла около 2 га. Было организовано круглосуточное наблюдение и проливание отдельных мест лесного настила, но, как видим, принятые меры не принесли ожидаемого результата.

Фото: crimea.mns.gov.ua

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