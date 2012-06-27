Проверка способностей «доктора Пи» растянется на 4 месяца

{1-} Назначенная в середине мая судебно-медицинская экспертиза по определению экстрасенсорных способностей и психического состояния Андрея Слюсарчука, известного как «доктор Пи», продлится от 2 до 4 месяцев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает УНИАН.

В МВД заметили, что следствием пока не установлены новые эпизоды преступной деятельности «доктора Пи», однако следствие по делу продолжается.

Как сообщалось, Слюсарчук некоторое время назад был переведен из Львова в Киевское СИЗО для проведения соответствующих следственных действий.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук не имеет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

Ранее «Главред» сообщал, что в отношении Слюсарчука возбуждено 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

фото: lviv.expres.ua

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