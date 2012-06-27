Медведев ездил по Киеву с кортежем из 20 машин

Кортеж российского премьера Дмитрия Медведева, который приехал в Киев на переговоры с Президентом Виктором Януковичем и премьером Николаем Азаровым, насчитывал около 20 автомобилей.

Об этом со ссылкой на видеосъемку телеканала ТВі сообщает «Украинская правда».

Напомним, что встречи высокопоставленных чиновников проходят в рамках 9-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской Межгосударственной комиссии.

Ранее «Главред» сообщал, что Азаров заявил: «Большинство вопросов, которые мы вынесли сегодня на повестку дня, могут быть решены вот на таком уровне сразу и не подлежат дальнейшему обсуждению».

видео: ТВі

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