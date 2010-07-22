В Московском патриархате ждут покаяния Филарета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет примиряться с неканоническим Киевским патриархатом. Об этом заявил представитель Украинской православной церкви Московского патриархата игумен Лонгин, сообщает ТСН. «Что касается вопроса примирения Украинской православной церкви Московского патриархата и Киевского патриархата, то как раз слово «примирение» здесь не совсем подходит», - отметил игумен Лонгин, которого цитирует пресс-служба УПЦ. «Примирить кого с кем? Существует 15 поместных православных церквей, ни одна из них не признала раскольническую церковь господина Михаила Антоновича Денисенко (глава раскольников Филарет). Момент примирения возможен только тогда, когда этот человек обратится в лоно матери-церкви с осознанием своих ошибок и публично покается», - отметил он. «То, что происходило в прошлом году, когда господин бывший президент очень хотел сделать свою поместную церковь путем объединения разных церквей и бредил этой идеей, ни к чему хорошему привести не могло. Он видел себя мессией и хотел силой сделать то, чего делать ни в коем случае нельзя. Нельзя нарушать волю людей. Если они хотят оставаться в Киевском патриархате, нельзя их заставлять переходить в какой-нибудь другой патриархат. Здесь нарушается то, что установил Бог. Человек сделал выбор, и это его право. Даже если выбор ошибочный», - резюмировал игумен. Напомним, 20 июля в Украину с 9-дневным визитом прибыл патриарх Кирилл. За это время глава РПЦ посетит Одессу, Днепропетровск и Киев. Ожидается, что кульминацией визита станет участие Кирилла в торжествах в Киеве по случаю годовщины Крещения Руси 28 июля. Также он проведет официальную встречу с Президентом Виктором Януковичем.