В матче Португалия – Испания показан первый «горчичник»

{1-} В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена», где начался первый полуфинал Евро-2012 между сборными Португалии и Испании, турецкий арбитр Джюнейт Чакыр показал первую желтую карточку

На 40-й минуте испанец Серхио Рамос схлопотал «горчичник», встретив прорывающегося по центру поля Криштиану Роналду.

На 29-й минуте Иньеста опасно пробил по воротам португальцев, но мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной.

А уже на 31-й минуте огрызнулась Португалия – Криштиану Роналду, который на Евро уже забил 3 гола, приложился к мячу и кожаный снаряд прошел в паре сантиметров от ворот Икера Касильяса.

У Португалии 44% владения мячом, у Испании, соответственно, 56.

Напомним, что форвард «европейских бразильцев» Роналду терзает оборону «Красной фурии».Он постоянно прорывается к воротам своего одноклубника Касильяса, пробивает, но пока безуспешно. Так, на 17-й минуте Роналду пробивал штрафной, при этом зарядил прямо в стенку, состоявшую из двух человек.

На 24-й минуте он вновь пробивал, но не попал в створ ворот – мяч ушел на трибуны.

Составы команд:

Португалия

12 Руй Патрисиу (В), 2 Бруну Алвеш, 3 Пепе, 5 Фабиу Коэнтрау, 21 Жоау Перейра, 4 Мигел Велозу, 8 Жоау Моутинью, 16 Раул Мейрелеш, 17 Нани, 7 Роналду (К), 9 Угу Алмейда.

Испания

1 Касильяс (В) (К), 3 Пике, 15 Серхио Рамос, 17 Арбелоа, 18 Альба, 6 Иниеста, 8 Хави, 14 Хаби Алонсо, 16 Бускетс, 21 Сильва, 11 Негредо.

Напомним, что букмекеры дали свои прогнозы на шансы сборной Португалии и Испании на выход в финал Евро-2012.

На выход в финал «Красной фурии» принимаются ставки с коэффициентом в 1,4, на выход португальцев - 2.90.

Победа сборной Испании в основное время матча оценивается коэффициентом 1.88, ничья – 3,4, победа Португалии – 4,25.

Самым вероятным исходом поединка Португалия-Испания букмекеры считают 0:1 (коэффициент 5,25); 0:0, 1:1 (6.25); 0:2 (7.25); 1:0 (8.5); 1:2 (9.25).

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