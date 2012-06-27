В первом тайме Португалия – Испания счет пока ничейный 0:0

{1-} В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена», где идет первый полуфинал Евро-2012 между сборными Португалии и Испании, турецкий арбитр Джюнейт Чакыр фиксирует пока ничейный счет 0:0.
Матч проходит в постоянных атак обеих команд.
На 40-й минуте испанец Серхио Рамос схлопотал «горчичник», встретив прорывающегося по центру поля Криштиану Роналду.
На 29-й минуте Иньеста опасно пробил по воротам португальцев, но мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной.
А уже на 31-й минуте огрызнулась Португалия – Криштиану Роналду, который на Евро уже забил 3 гола, приложился к мячу и кожаный снаряд прошел в паре сантиметров от ворот Икера Касильяса.
У Португалии 44% владения мячом, у Испании, соответственно, 56.
Напомним, что форвард «европейских бразильцев» Роналду терзает оборону «Красной фурии».Он постоянно прорывается к воротам своего одноклубника Касильяса, пробивает, но пока безуспешно. Так, на 17-й минуте Роналду пробивал штрафной, при этом зарядил прямо в стенку, состоявшую из двух человек.
На 24-й минуте он вновь пробивал, но не попал в створ ворот – мяч ушел на трибуны.
фото, видео: УНИАН, zczuba.pl, youtube.com
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