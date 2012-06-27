Националистов обвинили в нападении на «Беркут» после приговора убийце майора

В Броварах Киевской области после суда над Виталием Запорожцем, который обвинялся в убийстве майора милиции из Семиполок, милиция задержала 5 активистов ВО «Свобода», напавших на бойцов «Беркута».

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в Киевской области сообщает УНИАН.

В частности, по данным милиции, сегодня после вынесения Броварским судом приговора убийце майора милиции В.Запорожцу активисты одной из общественных организаций заблокировали выезд конвоя и спецавтомобиля.

«На неоднократные обращения милиции освободить дорогу митингующие не обращали внимания, бросали разными предметами в сотрудников органов внутренних дел и автомобили», - отмечается в сообщении.

По данным ОСО, для доставки осужденного в следственный изолятор правоохранители вынуждены были применить меры физического воздействия, в результате чего пять активных протестующих задержали и доставили в горотдел.

За хулиганские действия и неповиновение работникам милиции в отношении задержанных будут составлены административные материалы по ст. 173 и ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также, как подчеркнули в ОСО, задержанные мужчины по очереди были доставлены в больницу города Бровары для проведения медицинского осмотра на наличие телесных повреждений. По заключению врачей, ни один из осмотренных в госпитализации не нуждается, говорится в сообщении.

До утра задержанные будут находиться в Броварском ГО, после чего будут доставлены в здание суда для участия в судебном заседании по составленным админпротоколам.

Мужчинам грозит наказание от штрафа до административного ареста на срок до пятнадцати суток, добавили в милиции.

видео: bratstvo.info

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