Основное время матча Португалия – Испания закончилось 0:0

{1-} В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена», где идет первый полуфинал Евро-2012 между сборными Португалии и Испании, турецкий арбитр Джюнейт Чакыр зафиксировал ничейный счет в основное время 0:0 и объявил игру в дополнительное время.

На 90 минуте Криштиану Роналду мог изменить счет, но зарядил левой ногой с 20 метров прямо над воротами Икера Касильяса.

Первые два тайма прошли в постоянных атак обеих команд.

У Португалии было 44% владения мячом, у Испании, соответственно, 56.

Португальцы нанесли 10 ударов в сторону ворот соперника (в створ – 2) . Испанцы – 6 (1).

Арбитр матча показал 7 желтых карточек: 4 – португальцам; 3 – испанцам.

«Отличились»: Бруну Алвеш, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Жоау Перейра – Серхио Рамос, Арбелоа, Бускетс.

На 40-й минуте испанец Серхио Рамос схлопотал «горчичник», встретив прорывающегося по центру поля Криштиану Роналду.

На 29-й минуте Иньеста опасно пробил по воротам португальцев, но мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной.

А уже на 31-й минуте огрызнулась Португалия – Криштиану Роналду, который на Евро уже забил 3 гола, приложился к мячу и кожаный снаряд прошел в паре сантиметров от ворот Икера Касильяса.

Напомним, что форвард «европейских бразильцев» Роналду терзает оборону «Красной фурии».Он постоянно прорывается к воротам своего одноклубника Касильяса, пробивает, но пока безуспешно. Так, на 17-й минуте Роналду пробивал штрафной, при этом зарядил прямо в стенку, состоявшую из двух человек.

На 24-й минуте он вновь пробивал, но не попал в створ ворот – мяч ушел на трибуны.

фото, видео: УНИАН, youtube.com

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