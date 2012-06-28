Испания выиграла у Португалии 4:2 по пенальти

{1-} В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена», где идет первый полуфинал Евро-2012 между сборными Португалии и Испании, турецкий арбитр Джюнейт Чакыр зафиксировал счет 4:2 в пользу испанцев, которые выиграли по пенальти.
Голкипер испацев Икер Касильяс отразил один мяч, кроме того Бруну Алвеш (Португалия) попал в перекладину.
Первые два тайма прошли в постоянных атак обеих команд. При этом испанцам удалось подправить свою статистику и увеличить число ударов, пробитых в сторону ворот соперника.
У Португалии было 44% владения мячом, у Испании, соответственно, 56.
Португальцы нанесли 10 ударов в сторону ворот соперника (в створ – 2) . Испанцы – 11 (5).
Арбитр матча показал 9 желтых карточек: 5 – португальцам; 4 – испанцам.
«Отличились»: Бруну Алвеш, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Жоау Перейра, Мигел Велозу – Серхио Рамос, Арбелоа, Бускетс, Хаби Алонсо.
На 111-й минуте опаснейшая атака испанцев завершилась пасом Пепе своему голкиперу и тот забрал мяч в руки, но арбитр решил фол за такое не давать
На 104-й минуте испанец Иньеста с нескольких метров замыкал прострел слева, но в убойной ситуации Руй Патрисиу удалось парировать.
На 90 минуте Криштиану Роналду мог изменить счет, но зарядил левой ногой с 20 метров прямо над воротами Икера Касильяса.
На 40-й минуте испанец Серхио Рамос схлопотал «горчичник», встретив прорывающегося по центру поля Криштиану Роналду.
На 29-й минуте Иньеста опасно пробил по воротам португальцев, но мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной.
А уже на 31-й минуте огрызнулась Португалия – Криштиану Роналду, который на Евро уже забил 3 гола, приложился к мячу и кожаный снаряд прошел в паре сантиметров от ворот Икера Касильяса.
Напомним, что форвард «европейских бразильцев» Роналду терзал оборону «Красной фурии».Он постоянно прорывалтся к воротам своего одноклубника по «Реалу» Касильяса, пробивал, но безуспешно. Так, на 17-й минуте Роналду пробивал штрафной, при этом зарядил прямо в стенку, состоявшую из двух человек.
На 24-й минуте он вновь пробивал, но не попал в створ ворот – мяч ушел на трибуны.
Составы команд:
Португалия
12 Руй Патрисиу (В), 2 Бруну Алвеш, 3 Пепе, 5 Фабиу Коэнтрау, 21 Жоау Перейра, 4 Мигел Велозу (6 Куштодиу), 8 Жоау Моутинью, 16 Раул Мейрелеш (18 Варела), 17 Нани, 7 Роналду (К), 9 Угу Алмейда (11 Нелсон Оливейра).
Испания
1 Касильяс (В) (К), 3 Пике, 15 Серхио Рамос, 17 Арбелоа, 18 Альба, 6 Иниеста, 8 Хави (7 Педро Родригес), 14 Хаби Алонсо, 16 Бускетс, 21 Сильва (22 Хесус Навас), 11 Негредо (10 Фабрегас).
фото, видео: УНИАН, youtube.com
Новости по теме:
В матче Португалия – Испания счет пока ничейный 0:0
В матче Португалия – Испания показан первый «горчичник»
Испания могла забить гол, Португалия сразу могла бы сравнять счет
Роналду терзает оборону испанцев
Начался полуфинал Евро-2012 Португалия – Испания
Хорек Фред предсказал победителя матча Португалия – Испания
Букмекеры рассказали о шансах Испании и Португалии
Анонс полуфинала Евро-2012: Португалия-Испания