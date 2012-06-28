Назван лучший игрок матча Португалия - Испания

Лучшим игроком полуфинального матча между сборными Португалии и Испании был назван №15 "красной фурии" Серхио Рамос.
Впрочем, настоящим героем матча стал голкипер испанцев Икер Касильяс, который отразил удар Жоау Моутинью, а Бруну Алвеш умудрился попасть не в девятку, а в перекладину.
{1-}
Напомним, сборные Португалии и Испании по итогам основного и дополнительного времени закончили игру с результатом 0:0. Рещающей для команд стала серия послематчевых пенальти, в которой победу вырвали испанцы 4:2.
В ходе матча предупреждения получили: португальцы Бруну Алвеш, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Жоау Перейра, Мигел Велозу – испанцы Серхио Рамос, Арбелоа, Бускетс, Хаби Алонсо..
фото: УНИАН
Новости по теме:
Основное время матча Португалия – Испания закончилось 0:0
В матче Португалия – Испания счет пока ничейный 0:0
В матче Португалия – Испания показан первый «горчичник»
Испания могла забить гол, Португалия сразу могла бы сравнять счет