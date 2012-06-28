Тренер Португалии: 90 минут мы играли лучше Испании

По мнению главного тренера сборной Португалии Паулу Бенту, его команда выглядела лучше на протяжении 90 минут основного времени матча против команды Испании.

"Я считаю, что 90 минут мы играли лучше, но не использовали наши шансы. Испания была лучше в дополнительное время, но мы могли выиграть матч. Мы очень хорошо играли в первом тайме, а также в конце второго тайма. Если бы мне дали возможность выбирать, как проигрывать, я бы не захотел проигрывать так. А вообще, у Испании великая команда", - приводит слова Бенту официальный сайт УЕФА.

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В свою очередь, нападающий сборной Португалии Нелсон Оливейра заявил: "Естественно, мы очень разочарованы. Наша команда хотела выйти в финал, но сделать этого не смогла. Мы опечалены, но покидаем турнир с высоко поднятой головой, поскольку проиграли достойно. Мы сделали все что смогли, но, к сожалению, пробиться в финал не сумели. Тем не менее, покидаем Евро-2012 с гордостью. Мы играли хорошо и сражались с испанцами на равных. К сожалению, одержать победу было не суждено, хотя мы очень хотели".

Напомним, сборные Португалии и Испании по итогам основного и дополнительного времени закончили игру с результатом 0:0. Рещающей для команд стала серия послематчевых пенальти, в которой победу выборола сборная Испании - 2:4 по пенальти.

фото: УНИАН

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