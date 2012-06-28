Меркель: пока я жива, еврооблигаций не будет

{1-}Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла призывы к выпуску еврооблигаций – единых для всех стран еврозоны долговых обязательств, которые, вероятно, позволили бы разрешить долговой кризис в Евросоюзе, пишет Радио Свобода.



Выступая в бундестаге, Меркель назвала введение еврооблигаций "экономически ошибочной и контрпродуктивной мерой".



Ранее она заявила группе германских парламентариев, что пока она жива, еврооблигации выпущены не будут.



За введение единых долговых обязательств еврозоны выступают Италия, Испания и Франция. Появление этих бумаг может значительно снизить стоимость кредитов. Берлин выступает против еврооблигаций, поскольку в случае их выпуска проценты по кредитам в Германии, крупнейшей экономике ЕС, напротив, вырастут.

Как сообщалось ренее, Киевская городская государственная администрация намерена погасить задолженность по еврооблигациям в размере 800 млн долл. до 2017 г.



«Долговые обязательства Киева по еврооблигациям на сегодня составляют 800 млн долл.», – сообщили в пресс-службе.



Напомним, ранее Киевская администрация продала еврооблигаций на 300 млн долларов.

фото: t-online.de

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