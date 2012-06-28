"Огненная буря эпических масштабов" бушует в США: тысячи людей эвакуированы

В западной части США бушуют сильнейшие лесные пожары. Уже 35 тысячи жителей города Колорадо-Спрингс вынуждены покинуть свои дома. За ночь площадь возгорания недалеко от этого города удвоилась и достигла 6 тысяч гектаров. Ппламя уже перекинулось на жилые дома. Улицы покрыты слоем пепла, повсюду ощущается запах гари, сообщает Вести.ру.

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В течение последних дней пожарные предпринимали отчаянные усилия сдержать распространение огня с помощью бойцов национальной гвардии США и добровольцев. Однако этого оказалось мало, и местные власти приступили к массовой эвакуации жителей.

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"Это огненная буря эпических масштабов", - заявил на пресс-конференции в среду глава пожарного управления города Ричард Браун.

По его словам, причина пожара по-прежнему не установлена, однако в СМИ все чаще звучит версия о том, что виной всему - неосторожное обращение с огнем.

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Пожары бушуют также в штатах Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико и Юта, распространению пламени способствует сухая и ветреная погода, установившаяся в регионе в последние недели. Эвакуированы десятки тысяч жителей.

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По оценкам властей, на борьбу со огненной стихией уже потрачено более 5 миллионов долларов. Чтобы предотвратить возникновение новых пожаров, губернаторы штатов идут на крайние меры. В частности, в Колорадо объявлен запрет на разведение костров и запуск фейерверков.

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С начала года лесные пожары в США привели к гибели по меньшей мере пяти человек. Кроме того, сожжены сотни домов и десятки тысяч гектаров лесных и сельскохозяйственных угодий.

Как сообщалось ранее, в США из-за лесных пожаров в штате Колорадо началась массовая эвакуация жителей. Огонь охватил территорию площадью около 14 тысяч акров (5600 гектаров). Власти порекомендовали покинуть свои дома примерно двум тысячам человек.

фото: видео: mercurynews.com

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