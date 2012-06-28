Шаманка у мавзолея Ленина призывала духов защитить Россию

{1-}Москвовская полиция задержала женщину из Чувашии, которая попыталась призвать духов у мавзолея Ленина. Она просила духов защитить Россию от конца света. Чувашку отправили в психиатрическую больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пишет Интерфакс.

"В среду, примерно в 13.30 сотрудники полиции увидели, как у мавзолея Ленина появилась женщина, которая разложила на брусчатке молитвенные коврики, начала совершать какие-то действия", - сказал представитель пресс-службы.

Полицейские попросили у женщины документы, а заодно поинтересовались, чем она занимается. 35-летняя неработающая жительница Чувашии пояснила, что призывала духов оградить Россию от конца света.

После этого стражи порядка передали женщину врачам, которые увезли ее в психиатрическую лечебницу.

фото:destination360.com

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