Роналду доволен игрой команды, но "на душе скверно "

{1-}Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения в полуфинале Евро-2012 жаловался на то, что удача отвернулась от сборной Португалии.

По его словам у него очень скверно на душе. "Понятно, что проиграть по пенальти в полуфинале - это всегда очень неприятно, но пенальти - это лотерея. Кому больше повезло, тот и выиграл. На мой взгляд, чемпионат Европы получился успешным для сборной Португалии. Мы показали хороший результат - вошли в четверку сильнейших и не выиграли только потому, что не хватило везения, но так бывает в серии пенальти. Хотя мы должны гордиться, на самом деле мы опустошены, потому что мы знали: нам по силам дойти до финала", - сказал Роналду, пишет Сегодня.

Футболист также доволен своей игрой. "Я старался изо всех сил, так что собственным вкладом в игру команды я доволен. Мы можем гордиться собой, потому что сделали то, что должны были сделать. Мы хорошо играли и заслуживали выхода в финал".

Нападающий "Реала" мог вывести свою сборную вперед в основное время и должен был бить пятый 11-метровый, но так и не дождался своей очереди, поскольку Жоау Моутинью и Бруну Алвеш не реализовали свои попытки.

Между тем, его партнеры Нелсон Оливейра и Элдер Поштига, который пропустил матч из-за травмы, остались довольны выступлением сборной Португалии в целом и сказали, что команда может гордиться собой.

Напомним, сборные Португалии и Испании по итогам основного и дополнительного времени закончили игру с результатом 0:0. Рещающей для команд стала серия послематчевых пенальти, в которой победу выборола сборная Испании - 2:4 по пенальти.

фото, видео: zczuba.pl , youtube.com

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