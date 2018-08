Сорванный бой Кличко в Киеве: оригинал переписки менеджмента

{1-}Складывается неоднозначная ситуация вокруг боя Виталия Кличко, который был запланирован на сентябрь в Киеве .

Так, газета Frankfurter Allgemeine написала, что "поданная компанией Кличко заявка на проведение вечера бокса отклонена соответствующим ведомством". Как пишет издание, формальной причиной отказа могло стать беспокойство за сохранность газона. Но немцы поставили поединки Кличко на футбольных аренах на конвейер, траву накрывают специальным покрытием и с ней ничего не случается. Причину отклонения боя в Украине СМИ видят в другом: нынешняя власть, в управлении которой находится и "Олимпийский", не хочет, чтобы кандидат-опозиционер пиарился перед выборами в Раду, пишет Сегодня.

27 июня прозвучал ответ руководства стадиона: команда боксера сама отказалась от проведения боя на НСК.

Официальное заявление НСК: "На протяжении трех месяцев мы вели переговоры с компанией братьев Кличко KMG. Руководство "Олимпийского" даже сдвинуло график мероприятий на НСК. К сожалению, "Олимпийский" получил отказ от компании KMG. Несмотря на это, НСК "Олимпийский" сделает все возможное для проведения боя Кличко в будущем".

Как сообщалось ранее, в начале марта менеджер Кличко Бернд Бенте сказал: "Мы отправили в Киев предложение, получили в ответ около 50 вопросов по организации. Ответили, но пока комментариев не получили". Как оказалось, ждать Бенте пришлось недолго. Вчера руководство НСК предоставило нам протокол встречи Бенте с руководством арены от 30 марта. На ней обсуждались даты 1, 8, 15 и 29 сентября и было решено: НСК отправит KMG коммерческое предложение по проведению боя. Так и было сделано, о чем свидетельствует отправленный e-mail (его копию тоже предоставили "Сегодня"). Бенте ответил из Гамбурга в конце мая: "Вы, вероятно, читали, что боя Виталия с Хэем в сентябре не будет. Поэтому проведение поединка на вашем стадионе не имеет для нас смысла. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество в рамках другого проекта".

Действительно, отказ. Правда, его можно понимать двояко. Либо: Хэя нет, а проводить другой бой на НСК – нет смысла. Либо: нет боя с Хэем, не о чем говорить, будет другой проект – поговорим. Уже после того, как у Виталия появились другие кандидаты в соперники, он не раз повторял, что хочет боксировать на НСК. Но ведь и с "Олимпийского" не звучало: подавай нам только Хэя.

Сейчас решается вопрос о бое Виталия против сирийского немца Мануэля Чарра. Еще в конце прошлой недели крутились варианты: 1 или 8 сентября, в Германии или в Киеве...

Frankfurter Allgemeine – издание авторитетное. Но жаль, если их предположения рассорят Кличко и "Олимпийский". Киев вживую видел профи-бои братьев единожды, 14 лет назад, и вряд ли стал бы перебирать Хэй выходит против Кличко или кто-то другой.

Пока комментариев от Кличко не было.

ПЕРЕПИСКА И ПРОТОКОЛ

Предлагаем вам оригиналы переписки НСК "Олимпийский" и менеджера братьев Кличко Бернда Бенте.

Dear Mr Boente,

I want to thank for your visit. It took us more time to come up with offer, and with this letter I am sending you our proposal, please find attached. I as well want to thank you for the information Mr Schuster Sven send to us, we studied the document and done the proposal based on it.

If you have any question please do not hesitate to contact me. Looking forward to here from you.

Best Regards,

NSC

________________________________________

Dear NSC

You probably read that there is no Vitali vs Haye fight happening in September. Therefore a fight in your stadium makes no sense for us. I hope that we can nevertheless work together in the future for another event.

Best regards and greetings from Hamburg,

Bernd

Новости по теме:

Бой Кличко в Киеве сорвался



Соперник Виталия Кличко подписал контракт на бой в Киеве



Братья Кличко получат премию за честность и порядочность в боксе



Кличко покинет бокс, если пройдет в Раду