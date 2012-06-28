Сорванный бой Кличко в Киеве: оригинал переписки менеджмента

28 июня 2012, 09:18

{1-}Складывается неоднозначная ситуация вокруг боя Виталия Кличко, который был запланирован на сентябрь в Киеве .

Так, газета Frankfurter Allgemeine написала, что "поданная компанией Кличко заявка на проведение вечера бокса отклонена соответствующим ведомством". Как пишет издание,  формальной причиной отказа могло стать беспокойство за сохранность газона. Но немцы поставили поединки Кличко на футбольных аренах на конвейер, траву накрывают специальным покрытием и с ней ничего не случается. Причину отклонения боя в Украине СМИ видят в другом: нынешняя власть, в управлении которой находится и "Олимпийский", не хочет, чтобы кандидат-опозиционер пиарился перед выборами в Раду, пишет Сегодня.

27 июня прозвучал ответ руководства стадиона: команда боксера сама отказалась от проведения боя на НСК.

Официальное заявление НСК: "На протяжении трех месяцев мы вели переговоры с компанией братьев Кличко KMG. Руководство "Олимпийского" даже сдвинуло график мероприятий на НСК. К сожалению, "Олимпийский" получил отказ от компании KMG. Несмотря на это, НСК "Олимпийский" сделает все возможное для проведения боя Кличко в будущем".

Как сообщалось ранее, в начале марта менеджер Кличко Бернд Бенте сказал: "Мы отправили в Киев предложение, получили в ответ около 50 вопросов по организации. Ответили, но пока комментариев не получили". Как оказалось, ждать Бенте пришлось недолго. Вчера руководство НСК предоставило нам протокол встречи Бенте с руководством арены от 30 марта. На ней обсуждались даты 1, 8, 15 и 29 сентября и было решено: НСК отправит KMG коммерческое предложение по проведению боя. Так и было сделано, о чем свидетельствует отправленный e-mail (его копию тоже предоставили "Сегодня"). Бенте ответил из Гамбурга в конце мая: "Вы, вероятно, читали, что боя Виталия с Хэем в сентябре не будет. Поэтому проведение поединка на вашем стадионе не имеет для нас смысла. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество в рамках другого проекта".

Действительно, отказ. Правда, его можно понимать двояко. Либо: Хэя нет, а проводить другой бой на НСК – нет смысла. Либо: нет боя с Хэем, не о чем говорить, будет другой проект – поговорим. Уже после того, как у Виталия появились другие кандидаты в соперники, он не раз повторял, что хочет боксировать на НСК. Но ведь и с "Олимпийского" не звучало: подавай нам только Хэя.

Сейчас решается вопрос о бое Виталия против сирийского немца Мануэля Чарра. Еще в конце прошлой недели крутились варианты: 1 или 8 сентября, в Германии или в Киеве...

Frankfurter Allgemeine – издание авторитетное. Но жаль, если их предположения рассорят Кличко и "Олимпийский". Киев вживую видел профи-бои братьев единожды, 14 лет назад, и вряд ли стал бы перебирать Хэй выходит против Кличко или кто-то другой.

Пока комментариев от Кличко не было.

ПЕРЕПИСКА И ПРОТОКОЛ

Предлагаем вам оригиналы переписки НСК "Олимпийский" и менеджера братьев Кличко Бернда Бенте.

Dear Mr Boente,

I want to  thank for your  visit. It took us more  time  to come up with  offer, and with this  letter  I am sending you our proposal, please find attached. I as well want to thank you for the  information Mr Schuster Sven send to us, we  studied  the document and done the proposal  based on it.

If you have any question please do not hesitate to contact me. Looking forward to here from you.

Best  Regards,

NSC

________________________________________

Dear NSC

You probably read that there is no Vitali vs Haye fight happening in September. Therefore a fight in your stadium makes no sense for us. I hope that we can nevertheless work together in the future for another event.

Best regards and greetings from Hamburg,

Bernd

Новости по теме:

Бой Кличко в Киеве сорвался

Соперник Виталия Кличко подписал контракт на бой в Киеве

Братья Кличко получат премию за честность и порядочность в боксе

Кличко покинет бокс, если пройдет в Раду
 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
18:33
Порошенко подарил своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять