Адвокаты убийцы майора милиции на Киевщине нашли основания для оправдания

{1-}27 июня, Броварской горсуд Киевской области приговорил Виталия Запорожца, который в с. Семиполки Броварского района застрелил майора милиции Николая Симоненко к 14 годам тюрьмы и 150 тысяч гривен компенсации морального ущерба вдове погибшего.

Адвокаты обвиняемого утверждают, что обжалуют приговор и будут требовать оправдания. В данном случае - признание поведения убийцы самообороной, говорится в сюжете ТСН.

"Суд отметил в отдельном постановлении, что следствие было проведено неполное и было с применением насилия к свидетелям, к подсудимому и основываться на этом следствии это дело не могло", - сказал защитник Константин Павлов.

Осужденный своей вины не признал и считает проведенное следствие неполным и пристрастным.

Во время зачитывания приговора обвиняемый нервно ходил по клетке, однако не сказал ни слова.

Суд определил, что состояния аффекта во время совершения стрельбы не было, только уязвимое самолюбие подсудимого побудило к преступлению.

"Я хотел, чтобы разобралось следствие, чего я стрелял. Но это никому не нужно. Им нужно доказать, что я пытался его убить, имел умысел, другие позиции даже не рассматривались априори", - жалуется осужден.

Между тем прокурор и представители потерпевшей стороны из зала суда вышли быстро и никаких комментариев давать не захотели. Однако односельчане Запорожца собрали тысячи подписей в защиту убийцы и убеждают - роковой выстрел вызвал произвол и издевательства покойного участкового.

"Рано или поздно это бы произошло. Если бы обращали внимание, что говорят люди, что писали в заявлениях - этого можно было бы избежать. Два года он терроризировал наше село, это было вообще что-то", - вспоминает односельчанка Елена Бабич.

"Я рада, что он умер", - говорит жуткие слова о Симоненко другая жительница села Лилия Кучерук.

Напомним, убийство милиционера произошло в сентябре 2011 года в поселке Семиполки Броварского района. По версии милиции, майор Николай Симоненко инспектировал свой район, зашел в кафе выпить кофе, где сделал замечание нетрезвому Запорожцу и попросил того покинуть помещение. Тот ушел домой, вернулся с ружьем и выстрелил милиционеру в живот. По версии сельчан, майор спровоцировал конфликт.

фото: bratstvo.info; видео ТСН

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