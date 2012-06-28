Фабрегас предчувствовал победу своей команды

{1-}Полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас поделился впечатлениями после игры с Португалией и выходе своей команды в финал Евро-2012.

"Я весь вечер думал, что все закончится серией пенальти. Наш второй тренер Тони Гранде сказал мне бить вторым, но я ответил, что лучше мне бить последним, сказал Фабрегас, пишет УЕФА.

По его словам он предчувствовал, что все получится. "Это фантастика! Очень эмоциональный момент, помню радость множества людей. Жаль, что сказал семье не приезжать на полуфинал, но на финале они обязательно будут. Это огромная радость. За четыре года мы в третий раз вышли в финал. Не знаю, удавалось ли когда-нибудь кому-нибудь подобное, но это выдающееся достижение", - заявил полузащитник.

Напомним, сборные Португалии и Испании по итогам основного и дополнительного времени закончили игру с результатом 0:0. Рещающей для команд стала серия послематчевых пенальти, в которой победу выборола сборная Испании - 2:4 по пенальти.

Фото:uefa

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