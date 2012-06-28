В Луганске богатый араб подарил украинке дом за миллион, а она его убила

{1-}В Луганске разыгралась любовная драма. 37-летней украинка, с помощью своего любовника убила мужа-сирийца, пишет «Сегодня» .

Как рассказали друзья погибшего, полуразложившийся труп 58-летнего Мохамеда Кабалана был найден рано утром 22 июня примерно в 30 километрах от Луганска. Их земляк пролежал почти пять суток в камышах возле озера.

По словам друга погибшего Мохамеда Канаха, он был крупным бизнесменом, торговал гранитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В начале 2000-х приезжал в Луганск и в одном из кафе познакомился с Ольгой Т. Она ему очень понравилась, он влюбился и остался в Луганске. Он удочерил дочку женщины, построил ей дом, в который вложил более $1 млн, оформил на нее также два джипа. Нормальная женщина только радовалась бы...» – сказал араб.

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Сначала пара жила нормально, но через некоторое время, по наблюдениям друзей сирийца, женщина завела роман с мужчиной, который собственно и занимался строительством роскошного особняка семейной пары. Знал ли об этом Мохамед Кабалан – не известно, но незадолго до смерти он решил половину имущества, оформленного на жену, переписать на себя. После этого и разыгралась драма. Земляки говорят, что сирийца убили 17 июня прямо в особняке, а потом отвезли и выбросили труп за городом.

По рассказу еще одного друга бизнесмена Усамы Абусайфы, охранник подтвердил, что Мохамед поднимался в дом в 00.07 часов. «В доме находился убийца, любовник его жены. Судмедэкспертиза показала, что Мохамед умер из-за удушения, а перед этим его ударили по черепу тяжелым металлическим предметом – возможно, молотком. В ту же ночь свидетели видели, что жена уехала примерно в 4 утра, а потом через два часа вернулась»,

Женщина заявила о пропаже мужа в милицию лишь через сутки.

«Милиция мало помогала, мы сами, земляки и друзья, искали его, сами опрашивали свидетелей. Мы также запросили распечатку разговоров женщины и выяснили, что в день убийства она разговаривала с любовником. И, наконец, 22 июня, в пятницу, нашли его тело за городом», — говорит Мохамед Канах.

Впрочем, в областной милиции говорят, что и труп и преступников нашли правоохранители. «Земляки сирийца переживают, поэтому преувеличивают», – отмечают в органах.

И женщина и молодой человек признались, что были в близких отношениях. Луганчанин дал показания, что это он совершил убийство при участии Ольги Т.

«Мотив был корыстный – хотел стать владельцем наследства», – считают арабы. Они возмущены поведением женщины, которая заявила, что ничего не знала о преступлении. Молодой строитель сейчас находится в СИЗО, неверная жена – на подписке.

Начальник пресс-службы облУМВД Татьяна Погукай сказала, что в отношении женщины и ее любовника возбуждено уголовное дело по ст. 115 «Умышленное убийство» (от 7 до 15 лет лишения свободы). Арабы опасаются, что Ольга Т. может уйти от ответственности из-за того, что у нее якобы есть покровители в органах МВД. «Идет следствие, в интересах которого одного человека необходимо держать под стражей, второго — на свободе. Это специфика нашей работы», —подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, на Харьковщине 21-летняя девушка пошла в кафе смотреть футбол, а оказалась в могиле.

В день исчезновения девушка смотрела футбол в одном из местных кафе, оттуда она ушла с молодым человеком. Узнав приметы парня и место его проживания, они отправились к нему в гости.

Как оказалось пара поссорилась, и в драке парень задушил девушку. А к моменту приезда милиции успел избавиться от тела. Убийцу выдал вскопанный участок земли в палисаднике дома.

Злоумышленником оказался 21-летний житель поселка Купянск-Узловой, который лишь в феврале этого года вышел из тюрьмы. Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»), парню грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: segodnya.ua; видео: arab.com.ua

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