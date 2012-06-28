На Одесчине 11-летний школьник покончил жизнь самоубийством

{1-}В Одесской области в Белгород-Днестровском повесился одиннадцатилетний школьник.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области.

По данным милиции, ребенок болел эпилепсией, а также неоднократно ранее заявлял о намерении покончить жизнь самоубийством.

Однако мать уверяет, что водила ребенка к врачу.

В то же время соседи подтверждают, что мальчик в последнее время вел себя неадекватно.

Милиция продолжает проверку всех обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

Как сообщалось, это уже не первый случай самоубийства детеи и подростков за последнее время. Так, в Одесской области 10-летний мальчик из-за издевательств в школе покончил с собой. 4-классник повесился на следующий день после своего дня рождения на чердаке собственного дома из-за того, что над ним издевалось несколько старшеклассников.

6 апреля в селе Украинка Херсонской области повесился 11-летний школьник.

Ученик 5-го класса местной школы повесился на дереве в собственном дворе.

В январе в Мариуполе Донецкой области на дереве был найден повешенным 13-летний мальчик.

фото: Moscow-Live.ru

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