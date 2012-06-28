На Одесчине 11-летний школьник покончил жизнь самоубийством

{1-}В Одесской области в Белгород-Днестровском повесился одиннадцатилетний школьник.
Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области.
По данным милиции, ребенок болел эпилепсией, а также неоднократно ранее заявлял о намерении покончить жизнь самоубийством.
Однако мать уверяет, что водила ребенка к врачу.
В то же время соседи подтверждают, что мальчик в последнее время вел себя неадекватно.
Милиция продолжает проверку всех обстоятельств гибели несовершеннолетнего.
Как сообщалось, это уже не первый случай самоубийства детеи и подростков за последнее время. Так, в Одесской области 10-летний мальчик из-за издевательств в школе покончил с собой. 4-классник повесился на следующий день после своего дня рождения на чердаке собственного дома из-за того, что над ним издевалось несколько старшеклассников.
6 апреля в селе Украинка Херсонской области повесился 11-летний школьник.
Ученик 5-го класса местной школы повесился на дереве в собственном дворе.
В январе в Мариуполе Донецкой области на дереве был найден повешенным 13-летний мальчик.
фото: Moscow-Live.ru
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