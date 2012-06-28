В Карелии разбился истребитель Су-27, экипаж жив

{1-}28 июня, в Петрозаводском районе Карелии разбился фронтовой истребитель Су-27УБ. Оба пилота успели катапультироваться. Происшествие произошло недалеко от аэродрома Бесовец, где в июне прошлого года потерпел катастрофу гражданский самолет Ту-134.

На место катастрофы истребителя выехала группа следователей Главного военного следственного управления (ГВСУ). Кроме того, к месту ЧП уже прибыл командующий первого командования войск ПВО Западного военного округа (ЗВО), пишет РИА Новости.

Самолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал в лесном массиве в трех километрах от аэродрома Бесовец, расположенного в 14 километрах от Петрозаводска. Двое пилотов - полковник Олейник и майор Космынин - катапультировались. Их обнаружила поисковая группа на месте падения в 10.25. Жертв и разрушений не было.

Военные медики провели обследование спасшихся летчиков. Как сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа, пилоты Су-27 отделались незначительными царапинами.

Как рассказал очевидец авиакатастрофы Евгений Ковалев, около 10.00 мск (11.00 по киевскому времени) он увидел, как самолет Су-27 "летел над лесом, задрал нос вверх и потом упал".

"Я поехал туда. Увидел, что два летчика успели катапультироваться, подошел к ним, у одного из них был замотан подбородок тряпкой. Я у них спросил: "Все нормально?", они сказали: "Да"", - сказал Ковалев.

По словам официального представителя Минобороны РФ полковника Игоря Конашенкова, вооружения на борту разбившегося истребителя не было. По его словам, Су-27УБ выполнял плановый полет по разведке погоды.

По данным источника в силовых структурах Карелии, поисковая группа обнаружила на месте падения истребителя Су-27 оба бортовых самописца.

"На месте крушения самолета найдены так называемые "черные ящики" - бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета", - сказал источник.

По его словам, приборы будут направлены для расшифровки в один из НИИ Минобороны.

По одной из версий, причиной аварии Су-27УБ могло стать попадание птицы в один из двигателей. Кроме того, как сообщил источник в ЗВО, рассматривается версия об отказе одной из бортовых систем управления.

По его словам, точные предварительные данные о причинах аварии будут получены в ближайшие два дня, после проведения соответствующего расследования.

Как сообщалось, в поршлом году Ту-134, выполнявший чартерный рейс "Москва - Петрозаводск" по заказу авиакомпании "РусЭйр", разбился при заходе на посадку в 700 метрах от взлетной полосы аэропорта Петрозаводска поздно вечером 20 июня 2011 года. На борту находились 52 человека, погибли 47 человек, в том числе восемь членов экипажа.

фото:видео: Вести.ру

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