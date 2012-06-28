Google представил "очки будущего"

{1-}

В США открылась трехдневная конференция для разработчиков Google I/O. Она, как и ожидалось, сопровождается анонсом новых продуктов, призванных обострить конкуренцию на рынке мобильных устройств.

Самая интересная новинка - это "очки будущего", очередной прототип носимого компьютера, разрабатываемого в лаборатории Google X в рамках проекта Project Glass. Теперь это устройство фигурирует как Google Glass Explorer Edition, или просто Google Glass, сообщают Вести.ру.

Такое приспособление, по задумке разработчиков, в будущем должно стать неотъемлемой частью повседневной жизни, заменив собой как минимум видеорегистратор, навигатор, фотоаппарат, видеокамеру и смартфон. Однако обещанные ранее в роликах компании и интервью разработчиков функции "очков Терминатора", такие как отправка голосовых сообщений, планировщик встреч, встроенный навигатор, прогноз погоды и прочие приложения, продемонстрированы не были. Пока что гаджет работает как видеокамера, позволяя передавать изображение в режиме реального времени.

Между тем, сооснователь компании и руководитель технологического направления Google Сергей Брин, повеселил публику, показав самое настоящее экстремальное шоу. Сначала на экране появились четыре парашютиста с виртуальными очками, которые в прямом эфире выпрыгнули из самолета прямо над Сан-Франциско. Пока они летели, картинка из их очков транслировалась для посетителей конференции.

Затем в кадре появились два велосипедиста - и тоже с очками. Экран показал, что они видят. Сначала велосипедисты прыгали по крышам зданий, а затем заехали прямо на сцену, рядом с Сергеем Брином. В конце Брин сфотографировал всю команду своими собственными очками.

Кроме того, было показано, как очки могут накладывать поверх реального изображения карту из Google Maps. Представители компании, однако, развеяли всякие надежды, что очки появятся в продаже в этом году, но заверили, что работа над революционным устройством продолжится. Впрочем, наиболее нетерпеливые участники мероприятия получили возможность первыми опробовать этот прибор - но не сразу и не бесплатно. Оставившие предварительные заказы получат эти гаджеты в начале 2013 года по цене 1,5 тыс. долларов.

Фото:видео: vesti.ru ;youtube.com

Новости по теме:

Ученые создали медицинское оружие будущего (ВИДЕО)



Россиянин изобрел оружие будущего - летающий пулемет



США проводят испытания оружия будущего (ФОТО.ВИДЕО)

